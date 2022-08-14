2022宜蘭國際童玩藝術節今（14日）晚閉幕，宜蘭縣童玩人自救會預計今晚7時在冬山河親水公園活動會場入口處對面場地，舉辦「8月14日童玩節特別企畫，邀您一起追憶童玩。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2022宜蘭國際童玩藝術節今（14日）晚閉幕，宜蘭縣童玩人自救會預計今晚7時在冬山河親水公園活動會場入口處對面場地，舉辦「8月14日童玩節特別企畫，邀您一起追憶童玩」，現場將點燃火把，點燃宜蘭人的希望，籲大家勿忘童玩精神。

宜蘭國際童玩藝術節自1996年開辦以來，期間因腸病毒、SARS疫情、及2020年、2021年的COVID-19疫情停辦，今年復辦。而8月初，某娛樂行銷公司在臉書宣傳「夏日女神，酷炫超跑」活動，使用童玩節Logo引發宜蘭縣政府提告，加上宣傳海報上有多名比基尼女郎及顯眼超跑圖片，至今網友們仍討論熱烈。

童玩節14日晚7時30分閉幕，宜蘭縣童玩人自救會卻同樣於今晚7時冬山河親水公園活動會場入口處對面舉辦「燃起童玩火把」，並在宣傳海報底下標榜「沒有超跑，沒有女神」，求正視童玩轉型。

該自救會發起人時代力量宜蘭縣議員參選人林正芳表示，童玩節迄今已有26歷史，承載著許多國內外兒童們的夢土，中間雖有停辦與復辦，但都堅持下來了，實屬不易；如今主政者似乎忘卻童玩節的目標，林盼以「勿忘童玩精神」傳遞已逝去的童玩節初衷，正視童玩轉型。

宜蘭縣政府文化局長呂信芳表示，尊重各方所表達的訴求，只要在不影響別人狀況下，對於相關活動有建設性的意見將樂見其成，納入未來舉辦的參考方針裡。