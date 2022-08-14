經三年多的努力，沃旭能源和興達海基14日攜手慶祝100％在地製造的管架式水下基礎出航，本周分兩批次，將水下基礎運往大彰化東南及西南第一階段離岸風場，交由Heerma重件安裝船Aegir安裝。

沃旭表示，這六座「正港」百分百在地製造的管架式水下基礎，由興達海基吊掛至重型運輸船-大和號（Yamato）船上，並由台灣承包商負責繫固工作。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場的管架式水下基礎，因應台灣氣候與海床狀況而量身打造，巨大的鋼鐵結構每座重量約1,200公噸、高度約70至80公尺（相當於20至30層樓），包含上千個大小零組件，從節點、斜撐、基腳、平台、爬梯、轉接段法蘭，全由興達海基與下游供應商在台生產。

興達海基與沃旭緊密的合作與學習，在過去三年中，逐步建立提升焊接及製造技術，落實國際離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生標準，確保這些水下基礎，在未來30年能夠穩固豎立在台灣海峽。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）、沃旭能源台灣總經理汪欣潔、中國鋼鐵總經理王錫欽、興達海洋基礎董事長謝榮淵、總經理呂武雄、金屬中心董事長林仁益等人，特地參訪高雄興達港，見證台灣離岸風電水下基礎發展的歷史性時刻。

沃旭表示，從公司與興達海基簽約至今，三年間投入，來自歐洲總部和亞太團隊的資源，挹注的人力時間，累積超過15萬工時，公司傾全力協助興達海基，完成水下基礎生產。最後階段，沃旭也出資協助整平及清理興達港航道與迴船池，以確保重件運輸船能夠順利進出。

這六座水下基礎，像是台灣離岸風電產業發展的縮影。包括沃旭團隊、水下基礎一級供應商-興達海基、超過22家台灣下游供應鏈夥伴、中央，及地方政府，都在過程中付出努力。

我們一起從無到有，建立離岸風電大型鋼構零組件在地生產能力，共同克服港區水深挑戰，與在地夥伴溝通合作，最終完成國產水下基礎生產，即將順利運至海上安裝。