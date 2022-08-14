土耳其一名2歲萌娃被蛇咬到下唇後，竟下意識用小小的牙齒咬回去，鄰居發現女娃時，她的嘴巴正緊緊夾住一尾長約50公分的蛇，所幸女童最終平安。這則故事曝光後引發網友迴響，網友大讚女童以後不得了。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《每日郵報》（Daily Mail）引述土耳其當地媒體報導，土耳其西部賓戈省（Bingol）2歲女娃「S.E.」10日獨自一人在自家後院玩耍時突然放聲尖叫，鄰居趕忙跑過來查看時，赫然看見女娃的嘴裡牢牢夾著一尾長達50公分的蛇，女娃的下唇還清晰可見2個被蛇啄吻的傷口，原來女娃在被蛇咬後，下意識用小小的牙齒咬回去。

Toddler, two, sinks her teeth into 20-inch snake that had bitten her lip, killing the reptile in revenge https://t.co/csKmVOVVac — Daily Mail Online (@MailOnline) August 13, 2022

鄰居隨即將蛇殺死，並且為女娃進行初步處置、送醫。

「S.E.」在留院觀察24小時後情況穩定，並且逐步康復。

事發當時在外工作的女娃父親埃爾坎（Mehmet Ercan）如釋重負說道：「阿拉救了我女兒。」他說鄰居們告訴他，當他們衝進後院時看到蛇就在女娃手中，她當時正在玩蛇，突然間蛇咬了女娃下唇一口，女娃也下意識對蛇咬回去。

這則新聞引發讀者迴響，網友普遍大讚女娃是傳奇、女戰士、很勇敢；也有人聯想到希臘神話中大力神海克力士（Hercules）的傳說，海克力士在嬰兒時期就在搖籃裡掐死一條擅闖的蛇，也有網友認為女娃未來不可限量。

不過在一片讚聲中，也有理智網友反問家長在哪裡，怎麼會讓女娃獨自一人在花園玩，認為女娃只是運氣好才能活下來。