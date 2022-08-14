蕭秉治「狂人」北中南演唱會圓滿落幕。（相信音樂提供）

蕭秉治「狂人」北中南演唱會圓滿落幕。（相信音樂提供）

蕭秉治《狂人》新專輯演唱會13日在高雄舉行，他獻唱〈我不小心愛上我的歌迷〉，感謝歌迷演唱會一路相隨，他開玩笑說：「我看到很多歌迷都長大了，因為有收到訊息，跟我說有約會無法來，是不是有男朋友就忘了偶像，讓我很難過，畢竟我是陪你們更久的人。」玩笑歸玩笑，他其實很開心歌迷幸福，並祝福單身的歌迷能在充滿愛與音樂的夜晚找到另一半，反被歌迷撩「另一半在台上」。

蕭秉治一連飆唱了新專輯中〈Wild〉、〈都是我的錯〉、〈逃〉、〈Sugar daddy〉等歌曲，還包括了寫給家家的〈我沒資格〉，以及〈靈魂訊息〉、〈放了自己〉。其中演唱到冠軍歌曲〈毒藥〉，全場歌迷舉起自製螢光燈應援，讓蕭秉治感動不已。

他為新專輯北中南巡迴劃下完美句點，並宣布12月10日將在台北流行音樂中心舉辦演唱會。他說：「從MP魔幻力量四張專輯到現在個人發了二張，雖然魔幻力量時期曾去南北巨蛋，但我一直沒機會辦大型演唱會，這三場演唱會結束不是一個句點，而是新旅程的起點，我將舉辦第一場個人大型售票演唱會。」