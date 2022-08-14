近來頻傳上千民眾被高薪誘騙到柬埔寨，落地後慘淪「豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵，國民黨立委馬文君直言，一幕幕令人怵目驚心，無法想像的殘忍畫面與求救訊息曝光在國人眼前，一幕幕同樣令人憤怒，不可思議的護航畫面與搶救話術出現在國人眼前，差別在前者是不計其數被騙去柬埔寨的年輕人與其家長希望政府傾全力救援，後者是最高權力結構傾全力在搶救一個抄襲男孩。

馬文君指出，根據警政署統計疫情期間至少2000名台灣人被拐賣至柬埔寨，黑數恐逾5000人以上，飛往柬國航班從每週3班增加到每週8班，比其它東南亞國家多，但警政署發佈的訊息每月逾千人飛柬埔寨，回國的卻不到百人。

馬文君表示，政府除了辯解與柬國無邦交，要警方於民眾上機前，以影像、口頭等方式勸阻外，是否還有實質因應對策與搶救這些被騙去的台灣年輕人於人間地獄？外交部除了忙著大外宣與挑釁中共外，有想過國人踏出國門那一步後，在海外的安危也是其重要本業責任？

她說，是否從飛柬埔寨航班異常增加就看到不尋常警訊？多久前就接過受害者的求助卻消極踢皮球，直到被踢爆？沒有邦交不是卸責藉口，美日跟台灣也沒有邦交，一樣可以堅若磐石；更何況民間救援組織都能在沒有邦交的情況下搶救幾人出來了。

馬文君表示，這是眼前跟死神與惡的距離賽跑，刻不容緩，以及應更往深層的延伸檢討為什麼被騙激增？什麼樣的情況下，讓年輕人願意相信這些海外求職騙術？是被騙的年輕人都愚蠢無知嗎？

他說，還是政府無法解決長期低薪、兩岸冰凍斷陸客等救經濟不力，降低失業率與貧富差距的根源問題？薪資無法趕上通膨、教改後學歷明升卻實質貶值，現在連為了選舉盤算，還可以不惜摧毀唯一進入全球百大學校的最高府學府公信力。

馬文君直言，當年鼓吹年輕人上街頭，攻進立院反服貿反中奪政權後，有敢繼續給出數據調查當時的年輕人，現在已經開始承擔家計後的平均薪資與對未來的信心度嗎？還是依舊只能不斷拿國庫來做補助，無法節流更無力開源？

她強調，不是每個年輕人都有機會成為「XX男孩」，可以一個個跳級，不用經過高考或投遞一堆履歷就能一黨得道，雞犬升天變成X九萬、外交部組長、新竹市長，政府能告訴年輕人的未來是什麼？

馬文君認為，政府是否有把心思放在積極改善國內經濟，與創造更多足以因應通膨的工作機會與環境，能讓年輕人不會寧願選擇姑且一信這些求職詐騙話術，而不惜離鄉背井去一個明顯落後台灣的地區賭未來？外交部能在此時努力投入搶救？還是又丟給警方在機場舉牌就好？

她呼籲，一個總統與執政黨在傾洪荒之力救林智堅失敗了，還能發文替無法自證清白，早吃香喝辣的抄襲者退選說是「受傷」而「毋甘」，試問是否同樣為警政暑公佈至少2000名以上被騙，看到真正血淋淋殘忍照片，還生死未卜的台灣孩子「毋甘？」請毋甘抄襲者的蔡政府同樣拿出洪荒之力搶救滯柬國，受害的成千上萬台灣孩子。