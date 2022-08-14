詹姓屋主疑似未將菸蒂捻熄才釀成火災。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮南和路二段14日中午12點42分，發生一起空地廢棄物火警，因緊鄰住宅，讓民眾嚇得急忙報警，所幸沒有造成人員傷亡，經初步調查疑似是空地屋主未把菸蒂捻熄，才釀成火災意外，詳細肇事原因則有待釐清

苗栗消防局獲報後派前通霄分隊前往救災，到場發現是一處住宅旁空地的木棧板、木材正起火燃燒，所幸在消防人員搶救下，火勢得以控制。經調查，詹姓屋主當時在抽菸，疑似沒有把菸蒂熄滅，就丟在木棧板上，才會造成火災，幸好沒有人因此受傷。