一名網友上個月在臉書貼文寫下「所有外送師聽好了，我有付錢叫你爬樓梯就爬」、「社會底層送外送送出優越感」等言論引發網路熱議，徐姓外送員對此表示不滿憤而提告，大雅分局潭子分駐所證實目前偵辦中。
上（7）月26日一名網友在臉書貼文寫下「所有熊貓Uber的外送師聽好了，我有付錢叫你爬樓梯就爬」、「沒什麼特別技能只要會騎車就能做的工作，一天到晚在抱怨」、「沒什麼一技之長的人反而最大聲，社會底層送外送送出優越感」等言論引發網路熱議。
從事外送員工作的徐姓男子看到此則貼文表示不滿，在臉書●【爆怨公社】●發文強調「外送員不是沒有一技之長的底層社會人員，更不是你認為有給錢就可以呼來喚去的狗」，並到大雅分局潭子分駐所提告該網友妨害名譽。
對此，大雅分局潭子分駐所證實，已受理該妨害名譽案，並送偵查隊偵辦中；呼籲網友勿在網路上辱罵或是張貼不實文字，以免觸法。
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