新竹縣義民祭舉辦「義民後生客語講古打擂台」14日決賽，縣長楊文科（中）頒獎給各組前3名和優勝者。（羅浚濱攝）

新竹縣義民祭舉辦「2022愛鄉愛土 義民後生客語講古打擂台比賽」，各組選出18強後14日在新埔鎮枋寮國小進行決賽，參賽者有不少兄弟姊妹，也有「親子檔」，從衣著到故事內容，都認真準備。

這項比賽國小低年級、高年級和國高中職組透過影片初審後，並遴選出18強參與實體賽事，和大專青年組齊聚一堂打擂台，評審依據故事內容、客語咬字發音、台風及時間掌握等評分，選出各組前3名。

新竹縣消防局任職的楊惠如，拿到大專青年組第一名，她的一對兒女也參賽均獲得優勝。楊惠如來自客家「混血」家庭，聽得懂但不太會說，為教育孩子自學海陸腔客語，以身作則帶孩子參賽，將消防救護知識融入義民文化，在比賽中口條流利、唱作俱佳，讓現場民眾印象深刻。

縣長楊文科到場頒獎，義民廟贊助平安符與平安麵，大力支持客家文化推動，指此次比賽故事題材需與義民祭有關，參賽者都能以流利客語表達故事，真的很欣慰。

楊文科勉勵得獎者，持續提升客語的水準和程度，未得獎的不要氣餒，繼續努力，更希望民眾在生活中多說客語，才能傳承客家文化及語言。

教育局長楊郡慈表示，本次比賽參賽題材均與客家文化之美相關聯，主題包含客家美食、客家祭典與信仰、客家諺語、客家精神、客家地景、客家名人及客家傳說等，會持續推動讓客語更廣為流傳。

比賽學生組前3名分別可獲得縣府頒贈獎牌、圖書禮券與獎金1000元至3000元，大專青年組最高可獲得5000元，進入決賽者的指導老師也加發指導獎狀及500元禮券。