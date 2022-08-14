台中高美濕地景色優美，經常吸引民眾前往看夕陽、賞潮汐，為提供更優質旅遊服務，台中市政府建設局委託民間企業經營「高美濕地遊客服務中心」，近日更規畫設置露營場、餐廳，預計10月開始營運，開啟不一樣的旅遊型態，也盼藉此深入倡導綠色環保及保育概念。

建設局長陳大田表示，許多民眾會在傍晚時間到高美濕地遊憩、觀賞夕陽，待日落後就結束行程、匆匆前往他處，為讓這些旅客能更深刻感受濕地的美，規畫在遊客服務中心戶外廣場打造露營場，開放民眾來此露營，且不需要搭帳棚，只要帶著衣物即可入住。

建設局指出，目前預計在遊客中心設置27組4人大的帳篷，其外觀為藍、紫與白色間隔，藉以呼應高美濕地的藍天海景，讓來觀賞夕陽的民眾能多停留一晚，達到深度旅遊目的；遊客中心也將在二樓設置餐廳，提供海線在地美食。

建設局強調，露營區及餐廳的相關工程已進入收尾階段，近日也架設訂宿網站，預計10月營運，遊客服務中心將設計與生態教育相關的活動，讓民眾露營旅遊還能關注生態保育。