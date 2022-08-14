天使隊大谷翔平。（美聯社）

今年美聯MVP兩大熱門「法官」賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平，他們究竟誰更有資格拿下MVP，想必會讓投票者大傷腦筋。大谷翔平追上了貝比魯斯（Babe Ruth）單季10勝、10支全壘打傳奇紀錄，同樣賈吉也有機會突破貝比魯斯的單季60轟、甚至美聯單季61轟的歷史紀錄。

大聯盟官網幾位球評提出一個問題：如果大谷翔平每年都做到這種程度，他每年都自動是MVP了？賈吉只是因為不會投球就受到懲罰，這樣是否公平？

專欄作家Mike Petriello認為「懲罰賈吉不會投球」算是合理的，投球畢竟是非常困難的事，何況大谷還投得這麼好。同時他也說這兩人都有資格拿MVP，賈吉不應該因為不會投球而被排除。

作家Sarah Langs強調，大谷必須要在兩方面都做到頂尖水準才行，而且他現在就是這麼做的。他的重擊率（barrel rate）排在聯盟前5，投球表現比去年更好。

記者Anthony Castrovince認為如果把MVP投給別人，就是把大谷獨特的二刀流技能常態化，但是大谷是一個自然界奇觀，除非是有歷史等級的成績，否則無法比肩大谷的球員價值。今年的賈吉正好就是如此，賈吉能夠在2015年以來全壘打產速最慢的球季轟個不停，他看好賈吉有99.99%機會當選MVP。

主持人最後改問「假設今天提前投票，你們會投誰？」結果包含主持人自己在內，所有人都同意應該投給賈吉，即使只是些微的優勢。「日後我們回頭檢視，發現在豪門洋基隊創下全壘打紀錄的人沒有獲選MVP，看起來會很呆。」