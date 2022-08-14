蔣萬安團隊定調「尊柯打中」？ 陳時中一句話回應了

年底台北市長選戰激烈，傳出國民黨主席朱立倫認為自家參選人蔣萬安選情並不樂觀，稍有閃失就會敗選，蔣團隊近期也拍板「尊柯打中」策略。民進黨台北市長參選人陳時中今強調，選舉就是競爭，但不要用抹黑、造謠的形式來做就好。

陳時中今出席彭明敏教授百歲紀念禮拜，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也到場，被問起全黨救一人？陳時中答稱，「沒有」，這是一個莊嚴的追思儀式，大家都感念彭教授以往對台灣的貢獻來追思他。至於萬一沒選上恐影響2024總統大選布局，陳指出不做這種假設性的問題，他會持續努力。

另外，傳出陳時中團隊評估，為吸引年輕人支持，希望大家改叫「阿中」，並穿休閒服更顯得輕鬆，遭民眾黨質疑太膚淺，陳時中反駁稱阿中是他從小大家親戚朋友在叫的名字，是顯露親切感。

媒體也詢問陳時中很常穿灰色polo衫，陳時中指出就是喜好或是跟他膚色比較合吧，他也坦言，當然有專人幫他注意衣著，因為他一向對衣著不是很注意也不是很了解，當然就有朋友幫他多注意一下。

對於朱立倫擔心蔣萬安選情不樂觀，蔣團隊拍板要「尊柯打中」，陳時中回應，「我想我們都尊重，選舉就是一個競爭，但不要用抹黑、造謠的形式來做就好」。

至於蔣萬安即將出新書曝光身世，對蔣是加分或扣分？陳時中說，這他就不知道，讓書迷或百姓大家來做評斷。