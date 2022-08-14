台中、高雄與台南在內的多個縣市，於交通不便處皆有推行「小黃公車」，台中市長盧秀燕今（14）日說明，小黃公車不是計程車，是用計程車來當公車，讓原本大型車輛無法通過、或是旅客人數不足的地方，交給小黃公車來服務

盧秀燕今於臉書指出，目前台中市已有15條小黃公車路線，而它的出現，可以讓沒有公車路線經過的地方，也能搖身一變成為交通蛋黃區。

但因為座位有限，為免發生無車可搭的情況，盧秀燕建議要搭乘小黃公車的市民們，可以進行提早預約，最後更附上小黃公車的時刻表、路線圖，以及預約電話的相關連結。