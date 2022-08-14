前「黑澀會美眉」妖嬌結婚5年多育有一子身材依舊火辣。（寬寬整合行銷提供）

B.T.O.D首次擔任婚禮歌手。（寬寬整合行銷提供）

男團B.T.O.D昨（13日）受邀至KTV界南霸天「享溫馨」婚禮體驗營演出，平常酷炫帥氣的他們化身成溫暖的婚禮歌手，為準新人們送上最真摯的祝福。成員們對於這個特別的經驗都感到非常開心，淇揚直呼：「第一次在那麼端莊正式的場合表演！」除了覺得非常特別，也笑說現場的氛圍讓B.T.O.D的歌都變成了一首「優雅的嗨歌」。

昨也是高雄旗津啤酒嘉年華的最終場，身為活動代言大使的B.T.O.D在擔任完婚禮歌手後立刻趕場前往旗津演出，帶來了包括活動主題曲〈還有 你的笑容〉等一連串歌曲。此外，B.T.O.D也與《還有 你的笑容》女主角DJ Swallow a.k.a.妖嬌合作演出〈愛情你比我想的閣較偉大〉，將氣氛炒熱至最高點，而身材火辣的妖嬌也大方展露好身材，險些令現場暴動，也為高雄旗津啤酒嘉年華最終場劃下最完美的句點。

出道近兩年，B.T.O.D在各方面都成長許多，無論是溫馨的婚禮，還是超chill的啤酒嘉年華，兩種不同的場合都能完美駕馭。除了團體的成長，成員們在個人方面也都在持續向前邁進，子賢正在參加《全明星運動會4》，張龍日前發行了個人單曲〈欠我的擁抱〉，淇揚將跟著「斯巴達障礙跑競賽」菁英們一同練習，為新的電視節目計畫做暖身。