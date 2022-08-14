國民黨主席朱立倫、嘉義縣長參選人王育敏及大林鎮長簡志偉齊喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、嘉義縣長參選人王育敏14日允諾對大林鎮重陽禮金被延遲發放、預算遭擱置、民進黨以司法做政治追殺等3件事，訴諸選戰中，促使大林鎮長簡志偉宣布退選嘉義縣長，朱立倫也宣布成功整合，擴大在野聯盟力量。

簡志偉指出，大林鎮的重陽禮金2年未放發，今年代表會修改條文重陽禮金於11月30日後才發放，還有代表會4年來都不審鎮公所預算，此外，他用反折縣府公文的方式揶揄縣政而遭縣府提告偽造文書，更一審改判無罪，司法還他清白，縣府又上訴最高法院，是政治追殺。

簡志偉說，他於6月15日宣布參選嘉義縣長，且已走訪各鄉鎮請益，就是要將這3年多來大林鎮民被民進黨、派系不斷打壓霸凌的遭遇訴諸選戰，朱立倫主席、嘉義縣長參選人王育敏已允諾為大林鎮民討公道，他宣布退選，無條件 支持王育敏。

王育敏表示，大林鎮這3年多來遭受惡勢力打壓，重陽節禮金有什麼道理變成耶誕節禮物？老人家能接受嗎？鎮公所預算是建設大林鎮的公帑，為何可以不審？司法不應變成政治追殺濫權的工具，民進黨執政嘉義縣20年，用盡手段打壓非同路人，她參選過程中要替大林鎮民討公道。

朱立倫表示，大林鎮長簡志偉所受的委曲就是大林人受的委曲，國民黨在嘉義以「在野大聯」打選戰，由王育敏代表參選縣長，大團結贏得勝選。

朱立倫認為，目前在嘉義縣長選舉的整合，不論無黨或民進黨陣營都有人認同王育敏是優秀人選，也不希望嘉義縣長期一黨一人專政，應該要「換人做」，「在野大聯盟」大家一起打拚改變嘉義。

民進黨大林鎮長參選人許有疆反擊表示，王育敏、簡志偉兩人並非同黨，也不是黨內協調，若簡志偉退選，不算公然搓圓仔湯嗎？簡志偉擔任鎮長以來，讓大林鎮空轉，沾沾自喜宣布參選縣長以後已跑了18鄉鎮，心中只有選舉。