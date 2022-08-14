新冠肺炎自爆發至今3年仍持續變異肆虐中，如今猴痘也來勢洶洶，已被WHO世界衛生組織與美國列為公衛緊急事件，近日住在美國波士頓的一名男優斯蒂爾(Silver Steele)，就曝光自己感染猴痘的原因與病程，皮疹甚至從臉上長到喉嚨裡，直言就醫檢查時，一度痛到差點昏倒。

據《Star Observer》、《Insider》報導，Silver Steele擁有生物學學位，在2018年進入成人產業，日前他發文透露自己在今年7月時發現感染猴痘，他在7月4日美國國慶日當天參加了一場派對，幾天後發現臉上莫名出現小腫塊，但當時他不以為意，以為是刮鬍子導致的皮膚過敏紅腫，但很快就發現事情不對勁。

斯蒂爾表示，他一開始有懷疑可能感染猴痘，但因症狀輕微也沒疼痛，因此自我安慰可能想太多，沒想到4天後，他的淋巴腫大，臉上也出現明顯皮疹，吞嚥會疼痛，於是趕緊就醫，被確診感染了猴痘，當天晚上他開始出現發燒、畏寒、盜汗等症狀，待發燒情況緩解後，長皮疹的地方接著疼痛不堪。

斯蒂爾每天拍攝患部，並將整個病程及長皮疹的情況在社群上曝光，肉眼可見他的皮疹多長在下巴部位，但他透露其實不只在皮膚表面，口腔內部、牙齦及喉嚨都有長，不僅吃東西的時候會感到劇痛，有時只是坐著看電視，也會突然痛起來，感覺就像是「有人拿刀刺你」，而醫生幫他檢查患部時，斯蒂爾透露壓舌板離開喉嚨的瞬間最痛，他一度痛到眼前一黑，幾乎都要昏倒了。

斯蒂爾透露，從7月發現感染猴痘，他發病3周直到8月症狀才緩解，傷口慢慢癒合，目前已經結束隔離並接種天花疫苗，他也慶幸自己有些客戶是男同性戀的醫師，在猴痘治療方面比其他人更快找到資源，斯蒂爾也坦言，自己之所以勇敢將病程公布在社群上，是希望提高同性戀族群對猴痘及可用資源的認識。