MIRROR上月28日於紅館舉辦的演唱會發生嚴重意外，舞者阿Mo（李啟言）被高處砸下600kg巨屏砸傷，正於伊利沙伯醫院深切治療部留醫。阿Mo在前後接受2場大型手術後正慢慢康復，他的牧師父親李盛林今（14）日發出第3封代禱信，透露兒子將要接受各項密集針對性治療，並感謝阿Mo女友So Ching（蘇芷晴）悉心陪伴及照料。

作家羅乃萱在臉書轉發阿Mo父的第3封代禱信指出，阿Mo意外後至今2個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行，也開始掌握了溝通的技巧，也表達對女友感謝，「感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧。」阿Mo父親還稱，「我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！」

阿Mo女友So Ching自男友受傷後不斷在IG為男友打氣，前日（12）日寫道，「辛苦你了，我能做的只是陪伴和照顧，一起努力吧！」昨（13）日又曬出1張手機行事曆，上面寫著「！！韓簽證！！」、「飛！」等字眼，透露情侶2人原計劃飛往韓國旅行，還寫下，「相信我們之後可以做完所有事。」