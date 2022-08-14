高鐵娛樂購物城以「山雲水」為建築景觀意象，打造全台最大規模百貨購物中心。（第一大國際提供／馮惠宜台中傳真）

在廣三SOGO集團旗下第一大國際主導的「高鐵娛樂購物城」大型投資案啟動後，加上軌道經濟與中科擴產預期效益拉抬下，台中烏日及霧峰區上半年土地交易熱絡，其中烏日地區年增率竟達52％，居全台中第一，而霧峰區也有6.3％的成長，未來可成為中市具發展潛力的地區。

政府強力打房限縮土建融政策，讓建商購地趨於保守，而根據台中市地政局統計，今年前7月台中市土地交易部份較去年同期1114.1萬平方公尺減少60.3萬平方公尺，較去年同期略減5.4％；土地交易面積前五區分別是北屯、西屯、太平、霧峰及烏日。

其中烏日區土地交易熱絡，年增率竟達52％

鄉林不動產研究室分析，台中高鐵站進出人口是僅次於台北與板橋之外的第三大站，所在的烏日區，直接受惠於軌道經濟與中科擴產預期效益，深具三鐵共構交通優勢，土地交易自然明顯成長，更可預見今後五年，房市區域成長趨勢不再依傳統蛋黃、蛋白區界定，而是具建設題材的新興重劃區擁有高含金量。

鄉林不動產研究室也說明，土地交易影響各行政區未來推案消長，通常土地交易熱區即是建商插旗的熱門推案區。座落台中南邊的烏日區，房價與南區愈來愈接近，尤其台中高鐵站開發經營案「高鐵娛樂購物城」，去年與廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發公司簽約，預計今年底要動工、2026年中完工營運，規劃全台最大的國際級時尚百貨購物中心，為當地發展再添利多願景。

而除了烏日，過去在房市能見度相當低的邊緣區：霧峰也成房市黑馬，霧峰交流道位居國三與台74線交會處，交通便利性大幅提升，又有亞大及朝陽科大兩座大學城進駐，這幾年更挾著捷運話題磁吸建商卡位，目前才剛送審的台中捷運橘線，串起台中國際機場與市區、屯區，終點站就位於霧峰省議會，帶起房市新願景，加上房價相對其他區域親民許多，也被視為未來推案潛力熱區之一。