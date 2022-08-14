民進黨前新竹巿長林智堅因身陷論文抄襲風波，退出桃園市長選舉，作家苦苓今日發文表示，以目前在職專班的研究生來說，只要身邊有助理的在職生，都不會自己寫論文，他點名公司老闆、民意代表及醫師等3類人，他還說相較於博士論文，碩士論文可信度並不高，直言「如果不是要選舉，誰會管你的碩士論文寫什麼？」

苦苓今（14）日於個人臉書指出，以在職專班的研究生來說，一般的生態是，只要有助理的在職生，基本上不會自己寫論文，如公司老闆、民意代表、醫師等，頂多事後稍微看一下，因為寫完論文後，仍要進行20至30分鐘的口試，若口試委員都是「自己人」，那就輕鬆多了。

苦苓表示，以陳明通那樣的碩士論文指導方式，比較會寫的助理或碩士生，半年可以寫兩本以上，趕的話1到2個月就可以寫一本，過去很多碩士研究生的論文，也是1至2個月內趕出來的，所以學術界95%以上的老師或研究人員是不會去參考碩士論文的，原因在於學術價值偏低。

苦苓說，在好的老師指導下，也會有很爛的碩士畢業生，因為碩士生在學者眼中還不成熟，不能算是「學術界的人」，但博士生就不一樣了。苦苓解釋，碩士論文不像博士論文必須公開出版，因此被學院視為是未發表的資料，也就是說可信度不高，他直言，「換句話說，如果不是你要選舉，誰會管你的碩士論文寫什麼？」