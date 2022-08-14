由台灣永續能源研究基金會(TAISE)主辦的「2022亞太永續行動博覽會」，今(24)日邁入最後一天，台北市、新北市、桃園市代表受邀分享縣市永續目標的做法，各縣市均指出，透過地方自願檢視報告(Voluntary Local Review VLR)來達成各項都市永續政策，更成為地方政府治理的新標竿。

2015年聯合國發布「2030永續發展目標」(SDGs)，各國開始在制度面、做法上開始響應，新北市於2019年發表第1本SDGs地方自願檢視報告(VLR)，此為全台第1個發布該報告的城市，後續更發布VLR2.0版本，台北市、桃園市也推出所屬縣市的VLR。

新北市代表，新北市政府秘書處處長饒慶鈺表示，新北市於2019年發表第1本SDGs地方自願檢視報告，現在已經出到第2本，這最重要的就是「自願」，不論是個人、學生、企業或政府，自願才能形成合作關係，不要等有規範了再來做，當全球已經走向永續這條路，台灣只能選擇改變或被動改變，而台灣的SDGs應符合世界的趨勢。

桃園市代表，桃園市政府研究發展考核委員會主委吳君婷說，桃園市去年也推出第1版的地方自願檢視報告，這次在永續行動博覽會也推出了2.0版本，這些報告可以說是傳承的工具，永續不只氣候與經濟，其中更包含土地、海洋、新住民與偏鄉教育等，透過下一代對永續的了解與實踐來影響更多人，也守護我們的城市。

台北市代表，台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興指出，面對氣候變遷，未來能源使用效率、綠能發展、交通運輸轉型等都要提升，未來建築都市的風貌不能只考量移居，還要把氣候變化、高溫熱浪對都市的影響都考量進去。

賈新興說，時雨量超過90毫米的強降雨，已經在台北市不少行政區發生過，海綿城市的成效與落實應該要做完整的評估，另為減少熱島效應，城市風貌也應該有更多綠化、親水的環境。

據了解，台北市的地方自願檢視報告已推出到3.0，今年下半年預計推出「台北市2050淨零行動白皮書2.0」，構建零碳台北、氣候轉型。