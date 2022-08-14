林智堅12日因論文抄襲爭議宣布退出桃園市長選舉，消息一出震撼各界，不少綠粉與側翼網軍更將矛頭指向反對力挺的民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜，對此王世堅希望他們（側翼網軍）找份正當的工作，更喊話「不要再當網軍了！」

除了因反對力挺林智堅，而與高嘉瑜遭憤怒的綠粉灌爆臉書外，王世堅9日更在節目上自爆，兩個禮拜以來，除民進黨內已有人公開指名道姓罵他，甚至還有人要用黨紀要來開除他。

而對於林智堅退選並改派鄭運鵬上場選桃園，王世堅12日參加中視政論節目《庶民大頭家》錄影時首先表示，林此時宣布退選、沒有再拖累整個黨，是非常好且正面的，「已做了一個很完美的Ending」。

民進黨台北市議員王世堅。（圖 / 擷取自中視YouTube）

但隨後王世堅話鋒一轉，對於自己與高嘉瑜近日因言論與黨內逆風，不力挺林智堅而遭到攻擊、霸凌一事，他直言知道這些都是側翼與網軍的所作所為，但也表示「到此為止，先前講的一筆勾銷」。

雖然狠嗆網軍「本來就是『社會的渣渣』，因此才會去幹那樣的事情（發動攻擊）」，但王世堅同時也希望他們能知錯能改、找一份光明磊落的工作來做，王指出，全台2300多萬人每天都在辛苦的工作與過生活，因此他呼籲「不要再當網軍了！」