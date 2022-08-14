桃園14日新增2324例本土個案，其中65歲以上個案占8.2 ％、18歲以下個案占24.4％，衛生局長王文彥說明，今天確診數較昨（13日）下降0.13％，不過桃園市本周（7日至13日）確診人數較上周增加741人，整體疫情在北部有增溫趨勢，呼籲家長趁9月開學前提升嬰幼兒疫苗接種涵蓋率，減少兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。

王文彥表示，國內社區陸續出現Omicron變異株案例，依據近期疫情趨勢推測，BA.5變異株可能已進入社區，13日共開設21處社區接種站，總計接種1200劑幼兒莫德納疫苗，推測部分家長仍在觀望是否讓家中嬰幼兒接種疫苗，指揮中心表示0至5歲為染疫後重症高風險群嬰幼兒莫德納疫苗開放接種至今，並未接獲疫苗接種嚴重不良反應通報，且接種疫苗可減少MIS-C發生，保護力達90％以上。

另為保障尚未接種新冠疫苗的幼兒健康，中央宣布自15日起實施第3輪0至6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑，領取對象以2015年9月2日以後出生為限，符合資格可前往桃園市433家健保藥局各販售點，憑學齡前幼兒健保卡免費領取。

王文彥另提及，桃園市居家照護目前在案數共1萬7475人，照護案件累計55萬5857人，已完成55萬2432人，累計完成率約99.4％。截至13日，桃園專責ICU共開設42床、收治28人、空床數14床；專責病房439床，收治159人，空床數280床，收治比率約36.2％，目前醫療能量充足。