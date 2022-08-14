港星熊黛林（Lynn）2016年嫁給百億富豪郭可頌，夫妻生下一對雙胞胎女兒，幸福組成一家四口，熊黛林也沒忘自己的戲劇、代言等演藝事業，是婚姻、事業兩得意的代表，而日前適逢郭可頌44歲生日，熊黛林曬恩愛替老公慶生之餘，也曝光她的豪門生活日常。

41歲熊黛林12日在網上放閃發文，為老公郭可頌慶祝44歲生日，熊黛林開心寫下：「從有雙胞胎之後，全家人的生日都是屬於小朋友的世界。老公，生日快樂！」字裡行間滿是幸福、甜蜜，照片中，熊黛林、郭可頌抱著女兒幸福入鏡，頂著淡妝的熊黛林也不吝嗇曬恩愛，俏皮地嘟嘴作勢要親老公，讓照片狂噴粉紅泡泡。

熊黛林事後還懊悔說：「突然覺得自己好懶阿！老公生日這麼重要的日子也不化妝，穿好看點」，粉絲則留言讚她，不打扮也漂亮，網友除了留言為郭可頌慶生外，還有人催生第三胎，對此，熊黛林則說：「不要，2個夠了」。

其實，熊黛林年初為戲劇接受專訪時，就提到她一直很喜歡當演員，「已經有幾年沒拍戲了，很想出來再試一試」，熊黛林表示，她還是想要回歸社會「如果我長期在家裡待著，我會很難受，我閒著真的閒到好像迷失自我，天天不知道自己在幹什麼」，最後，熊黛林不忘感謝老公郭可頌的支持，不僅幫忙照顧孩子，還是她的最大粉絲。