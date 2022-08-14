《我們的球場》女棒20紀錄片放映會今於真善美戲院特映，台南女棒隊也來力挺。(曹婷婷攝)

《我們的球場》女棒20紀錄片在台南真善美戲院舉辦特映會，市長黃偉哲強調政府未來會投入資源支持女棒。(曹婷婷攝)

打破「男棒女壘」、女孩子在棒球運動中只能是啦啦隊刻板印象，台灣女子棒球運動推廣協會與台南社區大學今舉辦「《我們的球場》女棒20紀錄片放映會」，台南市長黃偉哲到場力挺，強調政府未來會投入資源支持女棒，讓台灣女棒蓬勃發展。

台南市目前共有4支國小女棒隊、3支國中女棒隊及台南第1支社會女子棒球隊「漁光女子棒球隊」，發展腳步領先全國，今天在真善美戲院舉辦的特映會，包括土城國中、安平國中及漁光女子棒球隊出席，立委陳亭妃、市議員陳怡珍、王家貞、潁艾達利等人也出席力挺。

《我們的球場》紀錄片是一部紀錄民間熱愛棒球的女孩們，從想打棒球被質疑，到一起努力創造女棒揮灑舞台的故事。黃偉哲說，該片不只代表台灣民間源源不絕生命力，更是台灣女力最佳展現，不管男生女生，都能從紀錄片中體會女棒前輩們的努力，並傳承、接續努力，市府也會成為女棒強力後盾。

台灣女子棒球運動推廣協會理事長錢欣婷表示，2001年台灣近代第一支女子棒球隊誕生，20年多來，台灣女孩參與棒球運動，從過去的疑惑質疑，到如今的肯定自信，這是一段不能被忽視的歷程，女棒協會很開心能與台南社大合作，在棒球風氣盛行的府城舉辦特映會，透過紀錄片與大家分享這段女棒人共譜的故事。

台南社區大學校長林朝成等人也同聲呼籲，希望未來體育局可以支持於棒球比賽中加入女子組賽程設計，或是在球場支援下，保留女子棒球時段，讓女棒球隊有比賽的機會，就是對這群追夢女棒球員最大的鼓勵。