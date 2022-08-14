天氣悶熱潮濕，許多人皮膚因此出現紅、腫、癢等濕疹症狀，對此，營養師王證瑋指出，除了避免過敏原食物，可多攝取魚油、維生素D、維生素Ｅ、鋅、益生菌、植化素等6大營養素，不僅能調整體質、改善過敏，還能降低發炎。

王證瑋在臉書粉專PO文指出，濕疹是皮膚出現紅、腫、癢的統稱，包含汗皰疹、各種類型皮膚炎、手部濕疹等，常見症狀為紅腫、發癢、起水泡和疹子。而造成濕疹的原因為天氣變化、過多汗水、接觸過敏原、自身免疫功能失調等，若想改善癢的問題，除了穿透氣涼爽的衣服、擦乾汗水、避開過敏原、皮膚保溼外，其實飲食均衡、補充正確的營養素更為重要。

王證瑋提醒，要減少濕疹、皮膚過敏等問題，飲食上必須避免過敏原食物，例如：奶類、黃豆製品、蛋類、麩質產品、海鮮、堅果等，但造成皮膚不適的過敏原食物種類眾多，因此只要養成記錄自我過敏原食物的習慣，就可以大幅降低身體發癢的機會。

王證瑋列出6大營養素，有助改善及降低濕疹問題，首先是「魚油」，豐富的ω-3脂肪酸在體內可以幫助降低發炎因子的濃度，減少發炎反應所引起皮膚病變的機會。其次是「維生素D」，可以協助免疫調節，進而改善皮膚濕疹的問題；至於護膚保養品中常見的「維生素E」不僅可以作為外用保護皮膚，食用維生素E也有助於減緩濕疹搔癢及其他不適等問題，更能維護皮膚的健康。

第四則是礦物質「鋅」，有助皮膚代謝改善皮膚炎，且研究發現，容易出現皮膚不適的患者，大多體內鋅的濃度都較為偏低，因此，補充足夠的鋅，有助於維持皮膚健康。第五為「益生菌」，有助於降低發炎反應及免疫調節，並能調整體質，改善過敏等問題，對於預防皮膚發炎、過敏也有特別的幫助。

第六則可多食用含有豐富植化素的「彩虹蔬果」，因為天然植化素具有強大的抗氧化力，是降低發炎及抗組織胺的助攻手，像是深綠色蔬菜、莓果類、甜菜、櫻桃等都是不錯的選擇。

最後王證瑋提醒，全身濕癢除了會覺得不舒服之外，也會影響生活品質，越抓越癢可能使病情更加嚴重甚至留疤，若能從生活中調整作息、改善飲食習慣、衣物衛生保持清潔乾爽等做起，相信這些濕癢疹問題能漸漸好轉。若皮膚不適的情況一直未得到改善甚至惡化，務必盡快就醫尋求治療，才能恢復正常生活。