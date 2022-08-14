富邦悍將新洋投「哈佛學霸」安得勝目前仍在二軍待命中，總教練丘昌榮表示，安得勝的用球數達到五局投球沒問題，且很渴望能夠上一軍發揮，「他（安得勝）好像有去騷擾一下羅曼。」

安得勝在7月14日抵台後，加上今天已在二軍出賽三場，原本上週范米特先發後有考慮要讓他下二軍，改拉安得勝上來，結果范米特繳出8局失2分好投，並未等到異動時機，隔天也因此維持推出陳仕朋先發。

丘昌榮表示，投手教練羅曼對安得勝現在在二軍的表現評價滿高的，但如果現在一軍3名洋投狀況都還不錯，會先維持現有狀況，「如果有遇到可以15天技術性調整的空間，或許就會考慮洋將異動，但洋將比本土多5天，大概2、3場就比較有難度。」

丘總透露，安得勝現在要達到先發5局的投球量已經沒問題，且他也有跟羅曼說自己已經準備好了，「他看起來很渴望上一軍，好像有去騷擾一下羅曼。」由於富邦下周僅有4場比賽，今天將郭俊麟技術性下二軍，下周將跳過一次輪值，拉上李建勲補強牛棚戰力。