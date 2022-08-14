’’雲溉肥’’是按比例調配生廚餘、熟廚餘混合成雲林有機質材料。（周麗蘭攝）

「從土地到餐桌」教導民眾友善的糧食系統概念，雲林縣府跨一步，讓「餐桌回到土地」，環保局3年多來把每日回收的40公噸做成有機資材，今年申請專利將上市。縣長張麗善表示，原物料上漲，肥料也漲價，「雲溉肥」將以成本價供應雲林農友，而且它友善環境，從土地而來又回歸土地。

雲林縣全面回收生廚餘、熟廚餘的契機是4年前外國爆發非洲豬瘟，張麗善上任推動的第一個政策即禁廚餘養豬，為去化每日40公噸廚餘，又想出做成肥料的主意。

生廚餘在二崙鄉公所清潔隊破碎，熟廚餘由虎尾清潔隊瀝乾送到化製廠做成肉骨粉，二者送到麥寮六輕南亞資源回收處，按比例調配混合成雲林有機質材料「雲林2號」，目前每月生產5000包，到今年6月已做出近22萬包。

環保局指出，在禁止廚餘養豬前，雲林縣2018年的廚餘堆肥處理占43.40％、2019年驟升至97.30％，2020年已達100％。

「雲林2號」有機質在未申請肥料證之前，提供農民、社區、機關、校園、民眾免費取用，需要者可向各鄉鎮市公所登記索取，農民使用口碑良好。

今年環保局申請肥料登記證，正名為「雲溉肥」，年底將上市販售，價格未定。

縣長張麗善表示，這幾年原物料上漲，進口肥料也很貴，農民負擔提高，「雲溉肥」經過3年來不斷調整配方，施肥效果相當好，未來會以成本價供應，讓農民易於取得又環保又便宜。

張麗善強調，雲溉肥更重要的意義是友善環境，它不是化學肥料，是把廚餘菜渣又回歸泥土，達到歐盟提出的綠色新政「循環經濟」。