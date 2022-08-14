一名女網友在臉書爆怨公社貼文表示，2年前曾購買了咖啡紙本寄杯，前幾天到家附近的便利店兌換被副店長抱怨會害新老闆虧錢，氣得原po表示「一杯咖啡而已，不換了」。

網友在臉書爆怨公社貼文表示，她2年前因為受到當初店員的拜託購買了紙本寄杯，因為平時習慣用手機兌換，所以很少會特地拿紙本的去兌換，前幾天心血來潮想說只剩下兩杯，想說快點去換一換，卻遭該店副店長碎念「這個妳要趕快來換，我們現在已經換老闆了，這個錢都是舊老闆拿走的，像妳們現在來換，我們新老闆都要虧錢，這樣很不公平」。

原po表示相當不滿，難道換了老闆就該影響消費者的權益嗎？事後打電話問客服，問她這張收據到底算不算數，能不能換?主管回覆當然能換，這是消費者的權利，不過後來又希望她能在限定期間內去換。氣得原po表示為什麼不能想喝咖啡的時候再去換呢，怒罵「一杯咖啡而已，不換了」。

一名女網友在臉書抱怨2年前曾購買了咖啡紙本寄杯，前幾天到家附近的便利店兌換被副店長抱怨會害新老闆虧錢。(翻攝臉書爆怨公社)

網友紛紛留言「他們換老闆真的不關你的事，只要還是全家你換就是對的呀」、「叫新老闆拿收據去跟舊老闆請錢」、「這要什麼同理心呀，賣的時候你賣紙本，事後說不承認真的吃相難看，這麼大公司，何必」。