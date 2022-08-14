民進黨新竹市長參選人沈慧虹14日與行政院顧問鄭宏輝合體，鄭宏輝首度公開表態，拜託鄉親支持沈慧虹，並擔任競選團隊總督導，沈慧虹也擁抱鄭宏輝表達感謝，會後沈也在臉書寫下，「感謝總督導鄭宏輝，面對風雨，我們更需要團結」。

沈慧虹14日上午出席新竹市業餘歌唱協會會員大會，與鄭宏輝合體，她強調，新竹隊是團結的團隊，感謝鄭宏輝的支持，兩人都有相同的信念與初衷，都是要為新竹奮鬥，讓新竹更好，為生活的家園與城市奉獻所長。

鄭宏輝致詞則說，回想20年前擔任議員起，和基層里長親力親為解決在地問題，包括今日辦活動的集會所冷氣設備，也是在林智堅市長支持下汰舊換新。

鄭宏輝更首度公開表示，民進黨是團結做事的政黨，政策也是一棒接一棒，拜託鄉親肯定會做事的精神，繼續支持沈慧虹。

沈慧虹表示，新竹隊一直團結奮戰，過去8年打造優質的公共建設與政績，讓市民有感，參選至今她陸續推出「舊城再起三部曲」、「幸福加倍計畫」、「新校園運動2.0」等政見，未來還會繼續推出交通、文化、產業、環保、智慧城市等城市願景，用誠心與決心，爭取市民的支持認同。

沈慧虹競選團隊名單中，除了由立委柯建銘擔任主任委員，也由鄭宏輝擔任總督導、議員李妍慧任總幹事、民進黨新竹市黨部主委陳建名任執行總幹事，盼借重鄭宏輝長期耕耘地方的優勢，團結民進黨支持者的力量，延續幸福執政。