蔡英文總統(中)、行政院長蘇貞昌(左二)14日出席彭明敏百歲紀念禮拜。(黃世麒攝)

蔡英文總統今天下午偕同賴清德副總統出席「彭明敏教授百歲紀念禮拜」並親頒褒揚令，她說，過去這段時間，臺灣面對中國的威脅，讓我們想起彭明敏的提醒，民主自由是臺灣最大的資產，「臺灣的主權、尊嚴、民主自由，就交給我們繼續來守護」。

今天出席的人還包括總統府資政黃崑虎、國策顧問黃越綏、行政院長蘇貞昌、政務委員兼發言人羅秉成、台灣基督長老教會濟南教會牧師黃春生等人，蔡英文今天抵達紀念禮拜會場後，首先頒贈褒揚令，由彭明敏長子彭旼代表接受。

蔡英文致詞時表示，彭明敏是一位優秀的學者，也是大家敬愛的民主前輩。他出生在不穩定的時代，經歷戰爭，也看過很多不公平的事。

她稱許彭明敏，是一位國際知名學者，也有讀書人的堅持。因為他認同民主自由的理念，無法接受威權統治，所以後來為了自己的信念及臺灣的民主，勇敢站出來對抗威權。

蔡英文指出，彭明敏雖然經過判刑、坐牢，甚至在海外度過很長的一段時間，但是，他自始至終仍然堅持自由的價值，不曾放棄。「彭教授可以說是臺灣推動民主過程中非常重要的前輩，即使在臺灣民主化以後，他仍舊心心念念臺灣的民主發展」。

她引用彭明敏的說法，「民主、自由、人權不是天生，是前輩奮死犧牲爭取來的，是臺灣人民無價的資產」，並強調，現在，我們面對一個變動的時代，全世界有很多民主國家受到威權國家的壓迫。過去這段時間，臺灣也面對中國的威脅，讓我們又想起彭教授的提醒，民主自由是臺灣最大的資產，也是我們這一代臺灣人一定要團結守護的價值。

她感謝彭明敏一生為臺灣的付出與奉獻，走在追求公義的道路上。「臺灣的主權、尊嚴、民主自由，就交給我們繼續來守護」。她也請大家一起打拚，「讓彭教授的精神釘根本土，並願上帝祝福臺灣」。