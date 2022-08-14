台北市副市長黃珊珊14日於萬華舉辦首場《黃珊珊：33個人生故事》簽書會，氣氛熱絡。（張芷瑜攝）

台北市副市長黃珊珊14日到柳鄉區民活動中心出席《黃珊珊：33個人生故事》萬華區新書簽書會 ，一進場受到萬華民眾熱情的歡迎。針對夏立言出訪中國，她受訪時回應「她支持溝通取代對抗，但時機不宜，現在就叫『投降』，並重申，溝通取代對抗，但要選正確的時機」。（鄧博仁攝）

台北市副市長黃珊珊14日於萬華舉辦首場《黃珊珊：33個人生故事》簽書會，現場氣氛熱絡，而談到疫情初起時萬華的狀況，黃珊珊感性回憶，疫情最嚴重時，拜託業者設防疫旅館，他們都很害怕，那段過程每日都在拜託，是蠻心酸的，感謝當時萬華人自救互助度過難關。

黃珊珊新書《黃珊珊33個人生故事》，首場簽書會選在萬華區，雖然還沒表態參選，但仍吸引不少攤商參與，台下也有勝光行創辦人邱達平喊發肉包預祝她「包中」，而當時首批擔任防疫旅館的禾順商旅、艋舺夜市商圈發展促進會長陳圻涵及環南市場自治會會長林勝東都受邀出席。

林勝東來到現場並第一個排隊簽書，他表示，自己是新書的粉絲，而被問到是否年底支持黃珊珊，他則說誰幫萬華爭取福利就支持誰，萬華人的眼睛是雪亮的，會自己選擇；陳圻涵則喊話，黃珊珊從基層做起了解基層，選民不要從頭再來，會後也自發性留下來整理會場。

黃珊珊指出，去年5月到7月是疫情最嚴重時候，來拜託業者設防疫旅館，他們都很害怕，那段過程每日都在拜託，是蠻心酸的，謝謝禾順商旅很早加入防疫旅館，當時萬華人自救互助，才度過難關。

媒體問到現場很多藍綠里長都來支持，包括上午士林市場自治會長也相挺，外界解讀拔樁成功，黃珊珊強調，每個人都可以自主， 他們是人不是樁，把人當成樁很奇怪，每個人都是很珍貴的，她從政20幾年最多的叫做朋友，朋友是永遠的，選舉是一時的。

近日國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中紛紛推出新書，出書是否成為選市長標配，黃珊珊表示，她還沒看到所以不知道怎麼看，但每個人都分享自己人生經驗，她自己這本書要送給年輕人，希望大家要勇敢。

至於蔣萬安新書提到蔣家身世，是否要搶泛藍選票，黃珊珊指出，每個人家身世都很自然，提到很正常，她也是很平凡的家庭，這沒什麼搶票不搶票，被問會讀蔣的新書來知己知彼嗎？黃則稱「要看時間」。