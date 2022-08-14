打造運動城市，台中市府積極推動各項體育活動，並在全市設有共6座國民運動中心，但市議員何敏誠發現，6座運動中心就分別有3種會員制度，且各中心各自為政，造成民眾入場不便。市府運動局表示，會員制度是依照簽約時的契約執行，將於續約時協調統一。

何敏誠表示，台中市目前有朝馬、北區、南屯、長春、大里及潭子共6座國民運動中心，市府雖統一規範收費標準，但加入會員及入場方式都由委外廠商自行決定，有的廠商採用專屬會員卡方式、有的則使用QR-CODE掃碼，另有廠商採用悠遊卡、信用卡方式，根本是「一市三制」。

何敏誠服務處執行長、市議員參選人何昆霖指出，有民眾到服務處陳情，指長春國運中心會員卡綁定悠遊卡，入場時必須確認是否為本人，經常要等很久；北區國運中心則採用廠商製作的專屬會員卡，不須過卡就能進入運動。他呼籲市府統一制度，建議搭配「台中e指通」平台，讓民眾透過平台加入會員並付費。

何敏誠則拿出2021年市府審計報告說，台中市有部分運動場館因營運、管理不佳，屢屢遭到民眾抱怨，光是去年的相關陳情案就多達217件，呼籲市府應確實管理台中市各運動中心及運動場館，不要認為已經委外營運就不管，運動局仍應擔負起督導責任。

運動局表示，台中市現有國運中心都是2018年之前委外營運且簽約，會員制度皆依照當時的契約規範，運動局將輔導、要求廠商改善，並在續約時協調統一會員制；此外，運動場館陳情案多達217件，主要都是疫情期間的防疫相關問題，將加強宣導民眾配合。