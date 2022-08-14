建商也表示，這次的地下開挖工程相較上次的開挖，的確挖得比較深，導致坍塌比較嚴重，對於附近民宅的損失也會全權負責。（洪靖宜攝）

高雄前金區自強一路83巷口14日發生路面塌陷事件，民眾發現後緊急報警，警方到場，先行管制路口交通，路面上出現一大條裂縫，路旁民宅、店面也發生傾斜狀況，當場緊急撤離相關人員，無人員傷亡。高雄市建管處也回應，初判原因為鋼板間的泥沙帶到地下室的開發，流失的泥沙使道路面與房屋的支撐跑掉，導致塌陷與傾斜，目前已請消防隊進行地下室灌水工程，補足泥沙流失的平衡，讓坍塌情況能夠穩定。

前金區自強一路83巷口，14日下午約13時左右，發生路面塌陷狀況，路旁的民宅及店家發生建築物傾斜狀況，立即疏散居民18人、無人員傷亡。警方獲報到場後，先行管制路口交通，並通知養工處及消防人員到場，也協助自強一路85號、87號、87號及自強一路83巷2住家撤離，但附近店家騎樓處磁磚已裂開、傾斜，完全無法做生意。

同個地點，在今年3月22日就曾發生過路面塌陷事件，當時是因為巷口建築工地正進行地下室開挖作業，研判是因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷，當時依違反建築法第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。未料事隔不到半年，同一個點又發生意外。

建管處長陳海通也在場回應，初步研判的塌陷原因與上次相同，鋼板間的泥沙帶到地下室的開發，流失的泥沙使道路面與房屋的支撐跑掉，導致塌陷與傾斜，目前已請消防隊進行地下室灌水工程，補足泥沙流失的平衡，讓坍塌情況能夠穩定。之後也會由建設公司沿著巷道設置止水樁，再修復路面及公共設施。

建商也表示，這次的地下開挖工程相較上次的開挖，的確挖得比較深，導致坍塌比較嚴重，會盡快加強基地的修復，再做路面的修復工程，對於附近民宅的損失也會全權負責。

而高雄市工務局也表示，本案違反建築法第63 條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。