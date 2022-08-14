每個人對於理想伴侶的標準皆不同，有些人希望另一半長相好看又體貼，有些人則對外表沒有太大的要求，認為性格契合更重要。命理網站「星座巫師」分享12星座擇偶條件，其中天秤看重顏值與氣度；摩羯要求門當戶對；水瓶則喜歡性格獨立又另類的對象。

▍白羊座：快樂第一

白羊座性格大大咧咧，因此挑選另一半時並沒有什麼特別注重的地方，他們只覺得兩個人在一起快樂就好，尤其現今生活壓力大，若有個人能互相扶持，一起創造快樂的生活，想想就很美好。

▍金牛座：順其自然

金牛座性格比較務實，因此挑選另一半時並沒有什麼刻意的要求，認為兩人互相喜歡就在一起，讓感情順其自然的發展下去，生活安穩、簡單就很好了。

▍雙子座：機智聰明

雙子座頭腦聰明、口齒伶俐，因此他們喜歡的另一半必然也是做事精明的類型，這樣他們才會覺得對方與自己是同一個層次的人，有共同的話題溝通起來也更加暢通。

▍巨蟹座：細心體貼

巨蟹座最在意的就是自己的另一半是否足夠細心，因為他們缺乏安全感，需要時刻被關注，一旦自己陷入低落的情緒中，他們希望另一半能夠及時發現並予以安慰。

▍獅子座：面子重要

獅子座自尊心強，很在意另一半是否能為他們帶來榮譽感，例如對方顏值很高的話，那帶出去肯定能讓自己臉上有光，看見別人羨慕的目光，就能滿足他們的自尊心。

▍處女座：外在表現

處女座追求完美，他們並不在乎對方的經濟條件有多好，只在意對方的外在表現是否符合自己的標準，畢竟他們很挑剔，只要對方達不到自己的要求，就會想要放棄這段感情。

▍天秤座：顏值氣度

天秤座性格溫柔，優雅且有氣質，因此他們也希望另一半是一個有風度的人，他們最在乎另一半的顏值與行為舉止，一定要符合他們心中的標準，他們才願意穩下心來好好去愛。

▍天蠍座：單純樂觀

天蠍座戒備心其實很強，加上精於算計，使他們的生活就如活在暗黑世界一般，而單純樂觀的另一半可以為他們的生命注入活力，讓他們的世界變亮。

▍射手座：真心相愛

射手座在挑選另一半時，一定會選擇自己真心喜歡的對象，否則很難安下心來與對方相伴到老，他們追求內心的真實，若另一半並不是自己的真愛，那這段感情也會因為時間的推移而變淡。

▍摩羯座：門當戶對

摩羯座性格保守，對於選擇另一半最基本的條件就是門當戶對，因為兩個人如果不是有著對等的背景條件，三觀一定會有很大的差別，無法融入彼此生活的感情註定不會長久。

▍水瓶座：另類

水瓶座喜歡的東西向來稀奇古怪，因此在挑選另一半的時候，他們大多都會選擇性格獨立又另類的對象，這樣兩人在一起才會有共同話題。

▍雙魚座：浪漫

雙魚座對愛情充滿了幻想，喜歡浪漫的他們一定會選擇懂得浪漫的另一半，這樣才能滿足他們對愛情的期待，也會更加依賴對方。