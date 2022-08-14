劉品言是「不骨感」美女代表。（PP塑崩未來褲提供）

劉品言是「不骨感」美女代表。（PP塑崩未來褲提供）

劉品言（言言）剛過34歲生日，暌違兩年再次舉辦生日派對，邀請幸運粉絲一起參與，竟有粉絲直球告白留言問：「可以追劉品言嗎？」日前才剛接下塑身褲代言的她表示，肉感也是一種美，其實她「微肉感」的時候桃花最多，反而瘦的太過病態，讓人卻步不敢追求。

因體質關係，劉品言從小就是「不骨感」代表，很多人羨慕她的胸、臀豐滿，看起來凹凸有致。不過，她說，不管長在她身上的哪一塊肉，都會被人關注，「不論是長在胸、長在腰、長在腿，都會被看。」讓她很是困擾。

她坦言過去常因身材豐腴，工作受阻，常有一些工作邀約，一開始都說因為很欣賞她的自信與自在，但等到拍攝完，開始大修特修。她說：「把我花很多時間練出來的肌肉線條修掉都算小事，曾經遇過最誇張的是完全把我的身體修成紙片人，搭配上我的頭，真的很像網路上那些移花接木的照片，而且還是技術不大好的版本，我看到照片時都哭笑不得。」還有遇過一些劇組，造型師拿了尺寸、版型不對的服裝，導致不太適合，但造型師反而建議她加穿塑身衣，「看起來比較瘦」，讓她十分無奈。

現在審美觀更加多元，劉品言認為，以了解自己為出發點，找到自己的特色，誠實面對自己，以健康為最基本的要求，進而找到最適合自己的身型是最重要的。