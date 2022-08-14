奶黃流心月餅松木禮盒，6入1880元。（亞尼克提供）

以生乳捲聞名的亞尼克，順應中秋節送禮市場，今年特別推高端甜點，主打天皇級御用茶50％增量抹茶，新推「抹茶紅豆羊羹」生乳捲，此外也開賣各式高質感禮盒，讓各年齡的民眾都能挑選到心儀的禮物。

亞尼克「抹茶紅豆羊羹」生乳捲嚴選日本高品質御用茶與北海道奶霜，打造飽滿的抹茶奶香，搭細膩柔滑的紅豆水羊羹，甘澀韻味和羊羹的甜味互相平衡，隨享卡卡友可於門市寄捲補差額105元提領，相當折扣高於16％，寄捲還有轉贈功能，應援中秋送禮、不限地區限制贈送提領超方便；另9月11日前加入YTM蛋糕販賣機的[email protected]好友，可獲得YTM機台50元抹茶紅豆羊羹生乳捲折價優惠。

品牌也推「奶黃流心月餅松木禮盒」，以紐西蘭優質松木結合木工藝與實用收納設計，以100％松木打造，呈現厚實原木質感與渾然天成的木紋。塗層上漆呈現質感光澤並保護盒面，觸感溫潤，搭配復古金屬鎖扣，將月餅連同真摯心意收藏於木盒獻上珍藏。

傳承香港老師傅的秘技，嚴選國際食品認證屏東「鹽紅土鴨蛋」以傳統鹽紅土技術醃製去腥，烘烤令油香溢出，秘製呈現「雙餡奶黃流心」。創意和菓子桃山外皮使用海藻糖降低甜膩，掌握絕佳比例與雙重烘烤三重奶黃層次，打造酥軟薄皮、甘醇鹹香的奶黃內餡與濕潤流心，耗時打造、考驗著每個環節的溫控與技巧，傑出奶黃香、大器展現食感與風味。