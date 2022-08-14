前新竹市長林智堅陷論文抄襲風波退出桃園市長選舉後，時代力量台北市內湖南港區市議員參選人陳志明將檢舉國民黨立委鄭正鈐中華大學博士論文涉抄襲。對此，鄭正鈐直言，綠營開始展開烏賊戰法，或許他論文寫不夠好，但中華大學已決議論文抄襲案不成立，若再有人污衊將會提告。

鄭正鈐指出，早在2020年9月9日中華大學就已針對我的博士論文召開審議委員會，會中投票決議論文抄襲案不成立，並在2020年10月7日將結果函覆予我及教育部。近日有綠營參選人為了蹭聲量，企圖轉移焦點抹黑他的論文抄襲，或許他的論文寫得不夠好，但他的論文沒有抄襲。

鄭正鈐表示，時代力量在2020年7月曾質疑自己的博士論文涉嫌抄襲，教育部在接獲檢舉後即於2020年7月31日發函中華大學要求進行調查。中華大學依據「中華大學博、碩士學位論文抄襲處理要點」由教務處邀請3位校外委員、1位校內院外委員、1位被檢舉人學系／學位學程主管共同組成學位著作抄襲審議委員會，並於2020年9月9日會議經討論及投票後決議論文抄襲案不成立。

鄭正鈐強調，林智堅的論文抄襲事件鬧得沸沸揚揚，雖然拉起防火線宣布退選企圖止血，但效果並不如預期，於是綠營開始展開烏賊戰法，四處抹黑企圖轉移焦點，他的論文也成為綠營的「選舉道具」，被拿出來噴墨汁。

鄭正鈐直言，在此譴責有心人士的刻意操弄，並鄭重聲明，若再有人汙衊我論文抄襲，將循司法途徑提告，以正視聽，捍衛聲譽。