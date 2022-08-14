藝人竇智孔今（14）日在IG限時動態發布一張照片，表示「一早就被地主打敗了」，讓人感受到一絲怨氣。沒想到有女網友分享，原來竇智孔當時在某位花蓮鄉下地方的地主停放2輛車、準備拍攝節目，對方為了開社區會議，語氣正常的請他們挪車，卻因此遭到公審。過程曝光後引發網友抨擊。

一名女網友在Dcard發文表示，鄉親們原本要在一名當地住戶的土地開社區會議，佈置場地時發現兩台車輛似乎準備拍攝節目，節目方主動詢問後，他們也回應希望能移開，此時雙方各忙各的並無問題，不過隨著節目方越來越靠近開會場地，衝突就此發生。

當時地主問：「我可以問一下你們在幹嘛嗎？」

竇智孔：「我們沒有拍攝到你們。」

地主：「不是有沒有拍到我們的問題，我們要開會我需要知道你們在幹嘛。」

竇智孔：「我們不會拍到你們，你們不用那麼兇。你們什麼協會，你們協會都這麼兇嗎？」

地主：「這不是會不會拍到的問題，我是地主我要知道你們在幹嘛。」

竇智孔：「喔所以你是地主，你好偉大，對不起。」

竇智孔今日在IG拍照PO文說被地主打敗，並把該名地主的臉用愛心遮住。（翻攝自竇智孔IG）

原PO指出，之後竇智孔一方請出店家當和事佬完成節目拍攝工作，卻又沒頭沒尾意圖公審，「我才想問藝人都那麼偉大嗎？你們要拍攝我們就必須給你們拍？」強調就算他們態度不好，地主想了解節目為何在他的土地拍攝有什麼問題？並質疑竇智孔才說不會拍到他們，結果還是拍了地主照片公審，「雖然有人留言覺得限動還好，但自己明明做錯還發這種不清不楚的動態，我也被他打敗了啦嘻嘻」。

對此，許多網友紛紛回應「為什麼有些藝人這麼愛仗著演藝圈帶來的人氣紅利在社群軟體仗勢欺人啊==」、「跑進別人家還要主人不要兇他的概念？」、「之前黃嘉千夏克力離婚的新聞看他出來用諧音梗罵人垃圾就覺得…」、「隨便跑進別人土地拍攝還發限時公審真的有夠沒水準^ ^」、「真的以為自己很紅耶，有夠大牌…」。