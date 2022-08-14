基隆第4條中山區城際快捷公車1813D自3月通車，半年來挺過疫情，搭乘人數持續穩定成長，國光客運預期開學後需求劇增，15日起平日往返增為60班次，另在3站點劃設排隊動線，避免人潮過多混亂。

1813D快捷公車路線途經中山二路及經國學院等，預計可以為中山區民眾減少20分鐘通勤時間；今年3月3日通車之初，運量穩定成長，後來受Omicron疫情影響，遠距上課與居家上班者越來越多，搭乘人數有所萎縮，但國光客運一直維持原有服務能量，現在疫情趨緩，營運屆滿半年，挺過疫情風暴，搭乘人數持續增加。

國光客運表示，正式通車以來，歷經疫情風暴，現在疫情趨緩，搭乘人數一直持續穩定成長中，預期開學後需求劇增，明日起班次時間進行微調，因應沿線民眾上下班作息，週一至週五平日往返增為60班次，例假日往返32班次，未來將視實際乘客需求持續增班，提供更方便的通勤通學服務。

此外，國光客運指出，有民眾反映部分站點搭乘人數眾多，為避免人潮過多造成混亂，經台北市政府主管機關同意，於台北市路段忠孝敦化、懷生國中，以及潭美公園3站劃設排隊動線，方便搭乘民眾循序排隊上車。

中山快捷線沿途行經基隆中山二路、中華路、文化路、復興路，利用中和路匝道上國道三號，行經台北忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與台北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接，上下尖峰時段發車間距為20分鐘一班。