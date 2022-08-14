女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；近日她加入沈玉琳的綜藝節目「威廉沈歡樂送」，體驗當一日救生員的工作內容，身材姣好的林襄穿上比基尼進行水上活動，更賣力在水床上和沈玉琳激戰，讓無數網友看到血脈賁張。

「威廉沈歡樂送」日前請到啦啦隊女神林襄上節目，影片一開頭林襄坐在躺椅上，雙手在白皙美腿上下滑動抹防曬，鏡頭上移露出深邃事線，光是開場就非常吸睛，林襄綁著麻花辮，為了下水特意只畫了淡妝，模樣仍然可愛，她為了完成CPR半跪在地不斷按壓，雪白美胸似乎都快要隨著動作掉出來，讓網友無法移開視線，林襄在過程中很認真，連頭髮亂甩都沒有停下，讓沈玉琳直呼：「這段應該點閱最高」。

節目中，主持人沈玉琳出難題要游泳教練抱林襄過橋，沒想到才走第一步教練就失足，兩人雙雙掉進水裡，讓林襄直言：「他根本才走了一步就掉下去耶！」為了再給教練機會，林襄自行爬上水床搭建的浮橋，身材嬌小的林襄抓著水床邊緣，使勁將腿抬高，背後曲線非常性感，W型蜜桃臀更是最大亮點，讓站在身後的沈玉琳和教練瘋狂盯著林襄的好身材，一度忘了正在錄影。

林襄賣力爬上水床，結果W型翹臀曝光在鏡頭前。（圖／翻攝《威廉沈歡樂送》YouTube）

兩人聽救生員講解，沈玉琳突發奇想要和林襄在水床上激戰，兩人戴著救生圈，看誰先把對方撞下水床，最後由林襄用力一擠把沈玉琳推出泳池，比賽失利的沈玉琳提出換教練上場，面對不動如山的游泳教練，林襄遊戲進行一半嬌喊大腿抽筋，讓教練現場抓著她的腳按摩大腿，在一旁觀戰的沈玉琳笑說教練這次賺到了。