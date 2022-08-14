黃宣今欣賞瘦子的演唱會。（陳俊吉攝）

黃大煒本月初驚傳因心臟衰竭導致呼吸困難被緊急送醫，經紀人兼女友Vicky證實病況甚至影響到腎臟，出現嚴重水腫情形；黃大煒日前出院返家休多日，今（14日）意外現身台北小巨蛋欣賞瘦子的演唱會，接受現場媒體訪問時提及病情，他報平安表示目前一切穩定，全因前陣子天氣太熱又要戴口罩，加上自己不愛吹冷氣，身體才會出現警訊。

黃大煒表示：「我的心、肺啊（出狀況），心跳從100升到110，所有東西都over了一點，年紀大了、我不再像20幾歲可以亂吃亂喝，要注意小心很多東西，也不可以喝酒」，笑稱幸好自己命中缺火，驚險度過天氣熱的難關。

黃大煒之前在臉書上曝光多張這段時間住院的照片，日前他因為心臟衰竭導致呼吸困難，緊急被送到臺北醫學大學附設醫院，經檢查才發現也影響腎臟，因此嚴重水腫。他當時並未詳細說明病況，僅表示會持續觀察治療，「相信很快就能站在舞台上唱歌給大家聽，繼續我的音樂搖滾人生」。