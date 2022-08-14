雲林1間花店日前收到客人訂購花束但該客人要求花束上要灑紅色顏料，並放上訃聞寫「張某某含冤而死」，該客人稱她的妹妹為情想不開，希望花店幫忙將「詛咒花束」送給男方，店家事後考量有爭議，其目的較為不妥，婉拒訂單並退費，但該客人竟到Google評論處留下1星寫「小遺憾」。

該名花店店家在臉書「爆料公社」發文，1名客人日前訂購弔唁花束，但客人的要求相當奇特，竟是在花束上灑紅色顏料，放上訃聞寫「本人張某某含冤而死」，原來該客人的妹妹為愛輕生，希望將花束送給男方「觸霉頭」，該店家當下回應只提供花卉服務，最後考量過後拒絕配送並退款，擔心引起爭議。

客人訂購花束要求花上灑紅色顏料，並放上訃聞，該客人稱她的妹妹為情想不開，希望花店幫忙配送詛咒花束，店家事後考量有爭議，決定婉拒訂單退費。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該客人稱她的妹妹為情想不開，希望花店幫忙配送詛咒花束，店家事後考量有爭議，其目的較不妥，決定婉拒訂單退費。（翻攝自臉書「爆料公社」）

店家在訊息中對客人致歉，客人回應「有責任也不會你們擔，是我送的花」，店家仍婉拒此訂單；事後該客人在Google評論處留下1星寫下「小遺憾」，店家則留言回覆，該訂單原本已製作完成，因客人特殊要求因而婉拒退款，所有成本自行吸收，稱客人「您這樣實在非常不講道理」。

其他網友留言「很有誠意與良知的店家，做得很好」、「雖然你得到一星，但人格有5星喔」、「您是頭腦清楚有良心的店家」、「店家可以跟Google申訴，撤銷不合理評論喔」、「正確的選擇，等等公親變事主，說不定還被告」、「怎不自己去送花」、「他自己去不是更有威脅性！幹嘛自己的事拉別人當替死鬼」。

事後該客人在Google評論處留下1星寫下「小遺憾」，店家則留言回覆，該訂單原本已製作完成，因客人特殊要求因而婉拒退款。（翻攝自臉書「爆料公社」）

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