金門今日新增97名COVID-19確診者， 42天來首次單日未破百例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今日新增97名COVID-19確診者，累計1萬1360例，這也是地區自7／3以來，首次單日確診個案未破百例，是否疫情已有緩和跡象，仍有待進一步觀察。

縣府說明，今日金門新增97名COVID-19確診者，這也是地區自7／3的93例之後，再次出現單日未破百的情況。目前確診累計1萬1360例，約占常住人口17.10％(含軍人、觀光客等外來確診個案)，如依中央發布的病例數計算，約占設籍人口7.9％。

縣衛生局推估，金門縣籍在地確診比例應在兩者之間。目前收治中72例，其中無症狀或輕症62例，中症5例，重症5例。

地區疫情指揮中心表示，目前疫情雖然漸趨穩定，但國內社區陸續出現Omicron變異株BA.4及BA.5案例，且邊境政策逐漸開放，鄉親須注意社區感染傳播風險，呼籲年齡滿6個月以上，尚未完整接種COVID-19疫苗的鄉親，儘速完成建議接種劑次。

目前地區的金門醫院(電話332875)、金城鎮衛生所(電話325059)、金湖鎮衛生所(電話336662)、金沙鎮衛生所(電話352854)、金寧鄉衛生所(電話325735)、烈嶼鄉衛生所(電話362078)、吾家診所(電話375899)、傅仰賢診所(電話322687)、陳水湖診所(電話321906)、禾心診所(電話322180)、三大診所(電話333995)、安仁診所(電話372065)、健康診所(電話324170)、台大中心診所(電話321688)等合約院所，可以預約接種。