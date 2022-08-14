DESCENTE ENERZITE SUPER，5790元。（DESCENTE提供）

HOKA Mafate Speed 4，5480元（HOKA提供）

慢跑是近年最流行運動之一，也是所有有氧運動中最容易入門的。專業運動品牌因此主推輕量緩震鞋款，適合快速推進又能保護足部，而吸汗防水的運動裝束同樣受歡迎，提供跑者揮汗暢快感。業者觀察，疫後戶外運動風氣盛行，消費者也積極擺脫宅家失控身形，運動裝備買氣持續上升，且具個人風格的造型、顏色最受歡迎。

lululemon主推Hike系列，包含各種男女款式上下著、外套等，採延展性佳、排汗乾爽面料，具有方便收納、可調節式和防水功能，訴求不同天氣下皆可不受限活動，配色多以大自然常見的青綠、棕、灰黑色，不管慢跑揮灑汗水或走入山間享受徒步，輕易營造質感兼美觀穿搭。

除性能良好服裝加持，鞋款同樣也需講究，DESCENTE今夏推出適合短K數與休閒跑者的ENERZITE SUPER系列，面料選用MONO紗線滿足輕量透氣性，並改善中底表現，提升回彈、緩震反饋，後跟穩定片讓雙腳落地更安全。HOKA則開賣Mafate Speed 4系列，鞋面以透氣緹花網眼與輕量化動態鞋舌，搭配輕量回彈中底，提供上坡推蹬與下坡緩震平衡，大底也訴求快速推進、靈活移動需求。