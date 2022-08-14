陪女友家人溪邊烤肉救溺水童 男反遭「捲進潭底」失蹤 17:022022/08/14 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員目前持續搜救失聯的男子。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣水里鄉水里溪大灣地區14日下午2時許發生溺水意外，34歲張姓男子與女友等人到溪邊烤肉，其中因同行男童落水，張男緊急躍下救人，親友也上前幫忙，男童雖當場救起，不料救人的張男卻被湍急的水流捲進潭底，下落不明，目前消防人員積極搜救中。 手頸遭捆財物被劫 移工仲介慘死家中 柬埔寨拐賣案 多為社會邊緣人受害 南投凶殺案移工仲介死狀離奇 將解剖釐清死因 #搜救 #救人 #捲進 #南投縣 #溺水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防溺教育一起學、奪命水鬼不會來 蔡培慧宣導防溺自救 11:422022/08/04 生活 嘉義縣葫蘆谷受困17人獲救 縣長翁章梁：搜救人員是英雄 23:482022/08/07 社會 向天下茹苦含辛的父母致敬 南投縣府表揚33位模範父母 14:392022/08/04 生活 女山友南橫腳傷無法行走 氣侯惡劣增添救援難度 14:132022/08/04 社會 全國科展 南投創歷年最佳紀錄 04:102022/08/13 地方新聞 南投縣長選戰＋1 王永慶參選 04:102022/08/08 地方新聞 加水站勿生飲 南投縣府管理條例嚴把關 11:352022/08/07 生活 南投縣＋409例 衛生局籲盡速接種疫苗 14:472022/08/04 生活 南投環保志義工群英會初賽 趣味競賽爭英雄 13:232022/08/13 寶島 南投縣設9處銀髮健身俱樂部 數量全國第3多 17:312022/08/12 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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