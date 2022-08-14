南投縣水里鄉水里溪大灣地區14日下午2時許發生溺水意外，34歲張姓男子與女友等人到溪邊烤肉，其中因同行男童落水，張男緊急躍下救人，親友也上前幫忙，男童雖當場救起，不料救人的張男卻被湍急的水流捲進潭底，下落不明，目前消防人員積極搜救中。