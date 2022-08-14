近300隻鸚鵡同時翱翔於天際，這一幕視覺效果以鸚鵡價值計算至少要上千萬元。（周麗蘭攝）

為期16天的雲林農業設計展今（14日）閉展，閉幕典禮中，來自全台熱愛金剛鸚鵡的250名民眾帶著鸚鵡到北港糖廠倉庫群「大會師」放飛製造驚喜，近300隻鸚鵡同時翱翔於天際，這一幕視覺效果以鸚鵡價值計算至少要上千萬元。

雲林縣府7月30日至8月14日在北港糖廠倉庫群舉辦「2022雲林農業設計展」，以蔬果主題館、健康生活館、稻米主題館、雲林產銷館、漁牧主題館、設計美學館等6大主題館呈現雲林農業價值。

縣府表示，舉辦農業設計展的用意是跳脫傳統農業框架，讓鄉親感受農業也可以展現不同風貌與思維，也使消費者更體恤農民辛苦，了解農業是個非常豐富多元的職業。

為期16天的展覽每日有15場展演，總計超過500場體驗課程，從認識食材的料理課程、到農業廢棄物創作、植物課程，吸引約10萬人次觀賞。

14日是閉展日，邀請雲林在地的樂耕農室內樂團以「雲耕」為主題演出，來自全台北中南熱愛金剛鸚鵡的人士帶著300隻總價值上千萬元的金剛鸚鵡參觀。

縣長張麗善因確診在家照護，副縣長謝淑亞代為主持群體放飛儀式，300多隻色彩繽紛的金剛鸚鵡同時展翅飛翔，讓民眾一飽眼福兼拍照留念。

謝淑亞表示，雲林農業有8萬公頃農地，農業產值第一，但農業不只是種植、生產、加工，也涵蓋觀光休閒、藝術文化、健康療癒等元素，歡迎全台民眾日後到雲林遊山玩水，感受雲林的多元魅力。