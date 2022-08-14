味全龍「天威連線」在菜鳥年打出驚奇，來到第2年，總教練葉君璋認為，之前擔心碰上「二年級症候群」的郭天信沒遇到太多問題，反倒是李凱威有點碰上撞牆期，三振率較去年高；李凱威則表示，今年自己改變打擊動作，希望把動作做完整、把球打確實，所以產生較多揮空的情況，「但現在已經慢慢適應新動作，只是還不太穩定。」

李凱威去年出賽112場，491打席僅被三振37次、被三振率7.54％，但今年球季才過半沒多久，他已經吞下38次三振、被三振率14.67％。葉總認為，以去年李凱威的表現，今年成績應該是會非常亮眼，但目前表現並沒有達到預期，有很多數據是往下的。

但會有這個結果主要是因為李凱威今年改變打擊動作，「去年我打了很多滾地球，想要把球打平、紮實一點，所以才想說要改動作。」過去打球李凱威都是「有打到、碰到球」就好，「我自己想要變得更好，雖然教練說維持去年那樣就很好，但我想要把每次的揮擊都做完整，把球打紮實、提高長打率。」

調整揮棒軌跡後，李凱威滾飛出局比例從去年的1.655降至1.081。李凱威也提到，提高長打率並非刻意追求全壘打，只是希望二壘安打能更多一點，「（張）泰山教練也給我很大空間，覺得我有這個能力可以試試看。」