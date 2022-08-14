台東軍人公墓20年來首次以佛教儀式舉辦中元普渡法會。（民眾提供）

台東軍人公墓20年來首次以佛教儀式舉辦中元普渡法會，由佛光山日光寺監寺慧無法師主法，為三軍將士誦佛經寶懺，台東縣政府民政處處長鍾青柏表示，等佛20年，讓不同信仰的將士可以獲得心靈的安息；法會結束後所有供品發送給弱勢榮民。

台東軍人公墓過去20年皆以道教儀式舉辦中元普渡，去年甫接任處長的鐘青柏首次參加軍人公墓普渡時表示，由於公墓安奉許多不同信仰的將士英靈，因此思考，是否也邀請佛教團體誦經迴向給這些將士英靈，透過佛法讓擁有不同信仰的英靈得以安息。

學佛多年的卓申妹，先生在軍人公墓已10年，她感謝民政處每年辦理普渡儀式，特別是今年舉辦佛教法會讓她很感動、心生歡喜，也企盼將誦經功德回向給亡夫，願祂往生佛國淨土。民眾林幸儀聽聞軍人公墓首次舉辦佛教法會，特地趕來參加，法會結束後她表示，內心感到歡喜，與她同行的董雅涵提到，感受到有種光明的感覺。

慧無法師以「目犍連救母」的典故說明，農曆7月15日民間稱中元普渡，佛教稱盂蘭盆節，也就是「救倒懸」；佛陀時代這一天僧眾結夏安居結束，許多僧眾因道業有成，佛陀感到歡喜，因此，又稱「佛歡喜日」或「僧自恣日」，因此在這1天舉辦舉辦盂蘭盆法會，讓七世父母脫離餓鬼之苦，往生天界。

參加這場法會的來賓包括國際佛光會中華總會區委石秋風及各分會幹部、台東縣政府民政處員工近百人共襄盛舉。法會結束後，主辦的民政處人員將所有供品分裝，委請榮東自強協會黃振宏等人，發送給弱勢榮民。