望安古稱八罩島，清朝施琅、劉國軒大戰，就是在八罩島這個地方，早年漁業興盛的時候，東吉、將軍、花嶼都有上千人居住。（張茂雄攝）

澎湖離島阮厝網垵工作坊與沿菊高世澤團隊，經過幾個月的企劃舉辦「島讀望安」深度旅行活動，讓20位參加的遊客搭船來到這座神秘寧靜的島嶼，大家造訪花宅古厝、菜宅、天台山、沙灘，一起享用魚灶晚餐、體驗黑糖糕製作，晚上還看著無光害的滿天星斗，窺探綠蠵龜的故鄉星辰，順利完成一場奇妙的望安人文之旅。

高世澤表示，幾個月前望安的阮厝網垵工作坊主動找上他，希望能幫忙整合島上的年輕人，還有旅遊相關資源，透過民間自發的社區營造模式，讓大家能有機會深度玩望安，半年來跟這群伙伴開了多次會議，從尋找望安魅力、古老元素還原、創新設計、人才活化的契機，一步一腳印完成了前期企劃。

高世澤回憶道，當初看到一群望安在地人的殷切盼望，從青年到老年意識的行動展現，還有土地力量與情感原型，他們提到最多是望安美好呈現。他因此抱著起頭難，堅持更難的想法，讓沿菊所有資源立即同步啟動。

活動的13、14日兩天，不管是魚灶晚餐、社區午餐，都由望安社區的志工媽媽們熱情料理，相關遊程也在「阮厝網垵工作坊」的在地青年協助完成，雖然只是望安深度旅行探索的一小步，看到老老少少這麼多人一起想為這個島嶼做點事，真的很令人感動。雖然這2天非常熱，但遊客一一體驗到這座小島的獨特魅力。

望安島位於馬公本島南方，由18個大小島嶼所組成，面積有13.78平方公里，人口約4500人。其中望安、將軍澳、東吉、東嶼坪、西嶼坪、花嶼六個島嶼有人居住，知名的南方四島就屬望安鄉。望安古稱八罩島，清朝施琅、劉國軒大戰，就是在八罩島這個地方，早年漁業興盛的時候，東吉、將軍、花嶼都有上千人居住。