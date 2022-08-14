罵人也校正回歸？民進黨台北市長參選人陳時中日前提出內湖交通改善政策，被內湖區港墘里長魏景城質疑是「爛牛肉」，網傳陳時中嗆里長「無腦」，後來陳時中競辦發新聞稿澄清沒講「無腦」，是移花接木；對此，台北市議員徐巧芯則打臉指出，陳時中不但講了「要批評，也要有腦筋」，與罵人「無腦」無異，還說了「廉價的批評、共殺毀」等字眼，直酸陳時中「自己說錯話就說是假訊息」、「新聞稿自爆坐實有罵人」。

徐巧芯今(14日)在臉書發文批陳時中：「陳時中才沒有深夜打臉，這叫做深夜『自爆』。昨天深夜陳時中出了一個逐字稿，說自己沒有罵里長，陳時中、吳思瑤也一直喊說都是別人抹黑，但他們的新聞稿完全是自爆，坐實了不只罵里長無腦，還罵他批評廉價、公殺毀。」

至於是罵誰無腦、廉價、共殺毀？里長當時是這麼說的：「濱江街不是要經過松江路嗎？松江路現在已經塞死了不對嗎，所以他(陳時中)提這個根本不可行這都是爛牛肉。」講的很明顯就是他，陳時中敢罵人不敢道歉，還硬拗，真的是「粗暴言論，大可不必」！此外，按照陳辦說法，是同一個造勢活動的同一個演講沒錯吧？怎麼會說「不同時段、不同主題、移花接木」呢？徐巧芯還標註「自己說錯話就說是假訊息，新聞稿自爆坐實有罵人」。

徐巧芯並PO出陳時中競辦深夜的澄清新聞稿（大約2350左右）其發言原話：「另外一個候選人，說塔悠路出來接松江路，如果要提出批評，還是要對工程內容要有了解探討，若有進步的想法我都不反對，我們不要比人而在比做事情。另外雪山隧道明顯，如果當時因為困難沒做，現在還在九拐十八彎。所以一個政策，提出來，是#要用腦筋，要有專業的幫助，要批評，也要有腦筋，也要專業的幫助，這樣才可以變成一個好的政策對話，事情才會進步。所以一個廉價的批評，共啥毀共啥毀，那就不是共一個建設性的，那對社會沒幫助，最後淪落做口水之戰。」

網友回：「這個時鐘到哪裡都很惹人厭欸，拜託台北市民有智慧點，想清楚啊～」、「說話自以為是，回馬槍凹再多，都讓自己很打臉，而且相當掉漆」、「硬凹一直是陳時中的特色」、「說錯就賴，賴不掉就扯抹黑，這就是時鐘式負責」、「如同3+11我負責」、「真的是不要太不滿」。