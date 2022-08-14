紙風車首度在屏東開設戲劇課程，將累積多年在台灣各地藝術推廣的經驗與能量，用戲劇培育屏東在地人才。（紙風車文教基金會提供）

紙風車劇團攜手屏東縣政府舉辦「青少年戲劇夏令營」，今（14）日舉行成果發表會，這是紙風車首度在屏東開設戲劇課程，將累積多年在台灣各地藝術推廣的經驗與能量，用戲劇培育屏東在地人才。

紙風車劇團團長任建誠表示，本次屏東「青少年戲劇夏令營」活動，共有22位對於藝術表演與戲劇有興趣的同學報名參加，這些同學來自於屏東高中、屏東女中、屏榮高中、明正國中、屏東大同高中等當地學校的學生為主，其中年紀最小的只有12歲。

參與「屏東青少年戲劇夏令營」的學員，經歷自我專長介紹、肢體語言與表演專長的甄選，從8月9日至14日展開為期六天的戲劇相關培訓課程。

今日成果發表會中，現場觀眾不少是學員的家長，有的更是阿公阿嬤、爸爸媽媽及弟弟妹妹全家出動，還有學校的老師來為青少年鼓勵，讓參與演出的同學，得到正向的鼓勵，表演也更加賣力。

在成果呈現時，演出生活經驗的「飲料店趣事」、「吃飯第一名」、「前女友婚宴」讓觀眾笑聲不斷，「小口袋」及「黑光劇」專業的表現也讓家長驚豔，還有同學呈現各種不同「我屏東，我驕傲」的演出觀點時，讓所有觀眾感受屏東孩子對於家鄉的認知和自信。現場有家長分享，看完真的很感動，覺得自己的孩子長大了。有家長表示說：演出真的很專業，看了很感動。也有家長表示孩子在家中很會生氣，也不做家事，但怎麼在戲劇夏令營卻可以如此全力以赴，讓她們太驚訝了。